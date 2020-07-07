الاتحاد الأوروبي يتوعد واشنطن بإجراءات حاسمة في النزاعات التجارية

بروكسل-سانا

أكد مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي فيل هوغان أن الاتحاد سيتخذ إجراءات “حاسمة” ضد الولايات المتحدة إذا لم تظهر استعدادا لتسوية خلاف طال أمده حول دعم صناعة الطائرات.

ونقلت رويترز عن هوغان قوله في تصريح اليوم: “نحن مستعدون للتحرك بشكل حاسم وقوي من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم نحصل على النتيجة التي نتوقعها من الولايات المتحدة فيما يتعلق بوضع نهاية لهذا النزاع الذي مضى عليه 15 عاما”.

وأبلغ المفوض لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي بأن واشنطن رفضت مرتين مقترحات الاتحاد الأوروبي لتسوية النزاع وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن في أيلول المقبل.

من جهة أخرى استبعد مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن تبدي الولايات المتحدة استعدادا لحل النزاع قبل صدور حكم منظمة التجارة.

ويرجع النزاع بين بروكسل وواشنطن بشأن دعم قطاع الطيران إلى عام 2004 حيث منحت منظمة التجارة العالمية واشنطن الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 5ر7مليارات دولار مرتبطة بالدعم المقدم لشركة إيرباص لكنه من المتوقع أن يصدر في ايلول المقبل حكم بشأن الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه فيما يتعلق بالدعم الذي تحصل عليه شركة بوينغ الأمريكية.