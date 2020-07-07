لندن تفرض عقوبات على 20 مسؤولاً من النظام السعودي

لندن-سانا

فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على 20 مسؤولا من النظام السعودي على خلفية قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده باسطنبول عام 2018 كجزء من إجراءات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت رويترز عن وزير الخارجية دومينيك راب قوله في تصريح اليوم إن العقوبات تهدف إلى وقف غسيل الدماء في هذا البلد.

ومن بين الذين فرضت لندن عقوبات عليهم سعود القحطاني المستشار السابق لولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان وأحمد العسيري نائب رئيس المخابرات السابق وكلاهما وجهت إليهما تهم في قضية قتل خاشقجي.

يذكر أن خاشقجي قتل في الثاني من تشرين الأول عام 2018 في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية وقد حاك النظام السعودي روايات عدة متناقضة حول الجريمة لإبعاد الشبهات عنه في حين عملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التستر على النظام السعودي وحماية رموزه وفي مقدمتهم ولي العهد.