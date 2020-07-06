حمص.. إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية المتضررة جراء الإرهاب في قريتي جوالك وسنيسل

حمص-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء حمص عمليات تأهيل المنظومة الكهربائية في قريتي جوالك وسنيسل بريف حمص الشمالي والتي تم تخريبها من قبل التنظيمات الإرهابية.

وذكر المهندس مصلح الحسن مدير الشركة العامة لكهرباء حمص في تصريح لمراسل سانا أن عملية إعادة التأهيل شملت شبكات الكهرباء على التوترين المنخفض والمتوسط ومراكز التحويل حيث تم تركيب مركز تحويل في كل قرية باستطاعة 200 ك ف ا وإعادة تأهيل شبكة التوتر المتوسط بطول 5 كيلو مترات وشبكة التوتر المنخفض بطول 5ر2 كم في قرية جوالك و5ر4 كم في سنيسل كما تم نصب 75 عمود توتر منخفض في القريتين.

وأضاف إنه بذلك تم تأمين التيار الكهربائي للعائلات القاطنة في هاتين القريتين لافتاً إلى دور الجهود المشتركة بين الشركة العامة لكهرباء حمص والهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر والفعاليات الشعبية لدعم وتأمين الشبكة.

وعبر عدد من الأهالي القاطنين عن الارتياح لعودة التيار الكهربائي إلى قراهم وما له من أثر إيجابي في عدة قطاعات أهمها الزراعة.