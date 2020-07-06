تنظيم 653 ضبطاً تموينياً خلال الربع الثاني من العام الحالي بدرعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الربع الثاني من العام الحالي 653 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ بتصريح لمراسل سانا اليوم أن المخالفات توزعت على محطات المحروقات وموزعي الغاز والبيع بسعر زائد ونقص كيل والمخابز لسوء صناعة الرغيف ونقص الوزن ومخالفات لفعاليات مختلفة تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول الفواتير أو إعطاء فواتير غير نظامية وعدم الإعلان عن بدل أداء خدمات والاتجار بالدقيق التمويني ومواد الإغاثة وبيع أو عرض مواد منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومخالفات بالمواصفات والبيانات واللحوم وغيرها.

ودعا الحافظ المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى للتعامل معها وفق القوانين والأنظمة النافذة مبيناً أن المديرية عالجت في الربع الثاني 60 شكوى خطية وهاتفية والكترونية تقدم بها المواطنون وسحبت من الأسواق 79 عينة مخالفة.

وبين أن عدد الإغلاقات في الربع الثاني بلغ 47 إغلاقاً ونحو 91 إحالة للقضاء المختص موجوداً موضحاً أن عدد الضبوط التي تمت المصالحة عليها في الفترة نفسها بلغ 144 ضبطاً.