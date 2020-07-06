ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في اليابان إلى 44 قتيلاً و24 مفقوداً

طوكيو-سانا

وصل عدد الضحايا جراء السيول والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة بجزيرة كيوشو في جنوب غرب اليابان إلى 44 قتيلاً إضافة إلى فقدان 24 آخرين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم أن السلطات اليابانية أصدرت أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص من سكان الجزيرة إضافة إلى إصدار تحذيرات إلى عشرات الآلاف الآخرين في غرب البلاد باحتمال الإجلاء.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 20 شخصاً وفقدان 14 آخرين.

وتعد هذه السيول أسوأ كارثة طبيعية في اليابان منذ الإعصار هاجيبيس الذي خلف نحو 90 قتيلا في تشرين الأول من العام الماضي.