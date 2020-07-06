346 طناً كمية القمح المسلمة لشركة تجفيف البصل والخضار في سلمية

حماة-سانا

بلغت كميات الأقماح المسلمة للشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بريف حماة منذ بدء عمليات التسويق حتى الآن 346 طنا متجاوزة المخطط لتصنيع مادة البرغل للموسم الجاري والبالغ 335 طنا من القمح.

وأوضحت مديرة الشركة المهندسة هالة شحود في تصريح لمراسل سانا أن الشركة تواصل عمليات استلام القمح من المزارعين مباشرة لافتة إلى أن هناك لجانا متخصصة لفحص العينات في مخبر الشركة حيث يتم استقبال الأقماح من الدرجتين الأولى والثانية وحسب مواصفات المؤسسة السورية للحبوب متوقعة تزايد كميات الأقماح المستلمة خلال الأيام القادمة مع استكمال عمليات حصاد القمح.

وذكرت شحود أن الشركة بدأت عمليات تصنيع مادة البرغل التي تجري من خلال استلام القمح القاسي وغربلته قبل سلقه وتجفيفه باستخدام الطاقة الشمسية ومن ثم تخزينه في مستودع الشركة على أن يتم جرش وتصنيع البرغل حسب الطلب ليكون طازجا للاستهلاك خلال طرحه في الأسواق بأسعار منافسة.

واتخذت الشركة عدداً من الإجراءات لتشجيع عمليات التسويق من خلال نقل المحصول من حقول المنتجين بسيارات الشركة والإسراع في صرف قيم المحصول باليوم نفسه وفقا للأسعار المحددة لدى المؤسسة السورية للحبوب.