حفل لمجموعة نيروز الموسيقية ضمن سادس أيام ملتقى طرطوس

طرطوس- سانا

قدمت مجموعة نيروز الموسيقية ضمن فعاليات اليوم السادس لملتقى طرطوس الموسيقي الثاني حفلا موسيقيا على مسرح قصر الثقافة بثقافي طرطوس بمشاركة خمسة فنانين على آلات الكمان والعود والاكورديون والإيقاع.

وأشار الفنان رواد جلول في تصريح لـ سانا إلى أن حفل اليوم يقدم مقطوعات موسيقية شرقية كمقطوعة “تحميلة نهاوند” لكمال سكيكر ومعزوفة “سوار” لشربل روحانا و”أفرح يا قلبي” لرياض السنباطي إضافة إلى مقطوعات للأخوين رحباني مع مقطوعات لمؤلفين أجانب مثل سماعي كورد لـ جوكسل باكتاجير.

وبين أن المجموعة تأسست منذ سنتين وتضم عددا من أعضاء نقابة الفنانين هدفهم الارتقاء بالذائقة الموسيقية بشكل عام.

واعتبرت الفنانة لينا ميهوب أن حفل اليوم تأكيد على أن الموسيقا قادرة على الارتقاء بالشعوب ورسالة للعودة إلى الحياة رغم الظروف الصعبة.

ووجد الفنان يعقوب أحمد أن دمج المقطوعات والموسيقا الغربية مع الشرقية يرتقي بالموسيقا الشرقية الأصيلة ويظهر قدرتها على مجاراة وإدخال مختلف صنوف الأنواع الموسيقية.

ومن الجمهور تحدث عبد اللطيف محمد بينما وجدت دارين العلي أن الحفل له وقع خاص تميز بتقديم مقطوعات موسيقية بأسلوب فني راقي.

وانطلقت فعاليات الملتقى الذي تقيمه مديرية الثقافة يوم الأحد الماضي وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تقدم مختلف الأنشطة في قصور الثقافة بالمراكز الثقافية في كل من طرطوس وبانياس وصافيتا والدريكيش.

فاطمة حسين