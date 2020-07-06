دراسة: نقص فيتامين بي 12 في الجسم يضعف الرؤية

لندن-سانا

سلطت اختصاصية التغذية البريطانية هلين ويست الضوء على الآثار السلبية لنقص فيتامين “بي 12” في جسم الإنسان وأهمها ضعف الرؤية.

ونقلت صحيفة إكسبريس الإنكليزية عن ويست قولها إن “عدم وضوح الرؤية أو اضطرابها يعد أحد أعراض نقص فيتامين “بي 12”.

كما يلعب هذا الفيتامين دوراً في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب نقصه تلفاً في العصب البصري ما قد يعطل الإشارة العصبية التي تنتقل من العين إلى الدماغ وبالتالي تضعف الرؤية.

وتشمل العلامات التحذيرية الأكثر شيوعا لنقص فيتامين “بي 12” التعب والشعور بالدوار وتعد اللحوم الحمراء والبيض والسلمون من أهم المصادر الطبيعية لهذا الفيتامين.