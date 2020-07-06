زينيت بطلاً للدوري الروسي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه

موسكو- سانا

حسم فريق زينيت تتويجه بلقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه كراسنودار بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من المسابقة.

وذكر موقع روسيا اليوم أن رباعية زينيت سجلها كل من الإيراني سردار أزمون هدفين وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء وأليكسي سوتورمين في الدقائق 5 و45 و52 و72 فيما سجل دانييل أوتكين هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 29 و50 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع زينيت رصيده إلى 62 نقطة مبتعداً بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديه نادي لوكوموتيف موسكو قبل 4 جولات على نهاية المسابقة ليضمن تتويجه باللقب للعام الثاني على التوالي والسادس في تاريخه حتى لو خسر مبارياته الأربع المقبلة في المقابل توقف رصيد كراسنودار عند 45 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري.