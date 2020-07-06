نحو 5ر11 مليون إصابة بكورونا في العالم والوفيات تتجاوز الـ 535 ألفا

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 535379 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي وفقا لإحصائية جديدة نشرها موقع وولرد ميترز الأمريكي اليوم.

وذكر الموقع الذي يتم تشغيله من فريق دولي من المطورين والباحثين أنه تم حتى الوقت الحالي في انحاء العالم تسجيل 11496761 إصابة مؤكدة بالفيروس و535379 وفاة فيما تعافى 6513405 أشخاص من الإصابة.

وأشار الموقع إلى أنه تم تسجيل 4205 وفيات و182459 إصابة جديدة في العالم في اليوم الأخير حيث حلت البرازيل في المرتبة الأولى بين الدول التي أحصت أكبر عدد وفيات جديدة بتسجيلها 1091 وفاة تليها الهند بـ 613 حالة ثم المكسيك بـ 523.

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا من حيث العدد الإجمالي للوفيات والإصابات مع تسجيلها 132 ألفا و510 وفيات من أصل مليونين و970 ألفا و468 إصابة تليها البرازيل بتسجيلها 64383 وفاة من أصل مليون و579837 إصابة ثم بريطانيا بتسجيلها 44220 وفاة من أصل 285416 إصابة ثم إيطاليا مع 34861 وفاة من أصل 241611 إصابة والمكسيك مع تسجيل 30366 وفاة من أصل 252165 إصابة.