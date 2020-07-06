مجموعات “قسد” تعرقل وصول الطحين إلى مخبز البعث في القامشلي

الحسكة-سانا

تواصل مجموعات “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي انتهاكاتها ضد الأهالي حيث أقدمت اليوم على عرقلة وصول الطحين إلى مخبز البعث في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة ما تسبب بأزمة خانقة على مادة الخبز.

وأكد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في المحافظة المهندس عبيدة علي في تصريح لمراسل سانا قيام مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بعرقلة وصول الطحين ومنع شاحنات المؤسسة من إيصال المادة إلى مخبز البعث الذي يعد المخبز الرئيس لتأمين مادة الخبز لأهالي المدينة مشيراً إلى أن ممارسات “قسد” تسببت بنقص كبير في الكميات التي تصل إلى المخبز ما أدى إلى حدوث أزمة على مادة الخبز.

من جانبه بين مدير مخبز البعث سطام المحمود أن مخصصات المخبز تبلغ 18 طناً يومياً ومع تشغيل خط الإنتاج الثالث مطلع الشهر الجاري تمت زيادة المخصصات لتصل إلى 21 طناً يومياً لتلبية الطلب المتزايد على الخبز ولكن ممارسات مجموعات “قسد” تعرقل وصول الإمدادات ما تسبب بأزمة على المادة.

وكانت مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي سلبت خلال الأيام القليلة الماضية بقوة السلاح كمية 45 طناً من الطحين من مطحنة الحسكة.