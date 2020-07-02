ساندرز: ضعوا حداً للجوع في الولايات المتحدة بدلاً من شراء السلاح

واشنطن-سانا

أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز المرشح السابق للرئاسة الأمريكية أن القضاء على الجوع في الولايات المتحدة يمثل أولوية أكثر من شراء السلاح رافضاً اعتماد مليارات الدولارات لميزانية دفاع الجيش الأمريكي للعام المقبل.

وقال ساندرز في تغريدة على موقع تويتر اليوم “بدلاً من بحث قضايا الجوع التي تتزايد في الولايات المتحدة نظراً للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد فإن مجلس الشيوخ يسير باندفاع لتمرير ميزانية دفاع قدرها 740 مليار دولار”.

وأضاف “نحتاج إلى تغيير أساسي في أولوياتنا الوطنية.. حان الوقت للقضاء على الجوع في أمريكا وحان الوقت لدعم حقوق الناس في الحصول على الغذاء”.

وكان ساندرز أشار في شباط الماضي إلى أن ميزانية دفاع الولايات المتحدة تتجاوز مجموع ميزانيات دفاع أكبر 10 دول تليها على قائمة أضخم الميزانيات العسكرية في العالم.

وذكر موقع “ستاتيستا” الأمريكي أن حجم الإنفاق العسكري في العالم ارتفع بنسبة تساوي 150 بالمئة مقارنة بحجم الإنفاق العسكري قبل 16 عاماً مشيراً إلى أن العالم كان ينفق أكثر من 1.1 تريليون دولار عام 2001 بينما وصل حجم الإنفاق العسكري العالمي عام 2016 إلى نحو 1.69 تريليون دولار.