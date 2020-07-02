الخارجية الصينية: محاولات بعض الدول الغربية تشويه سمعة الصين فشلت

بكين-سانا

أكدت الصين أن محاولات استغلال حفنة من الدول الغربية بعض القضايا لتشويه سمعتها على الساحة الدولية باءت بالفشل مجدداً.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي اليوم إن “46 دولة أبدت خلال خطاب مشترك في مجلس حقوق الإنسان الأممي مواقفها الداعمة لسياسة الصين في منطقة شينجيانغ ما يعني فشل محاولات الدول الغربية لتشويه سمعتها” داعيا هذه الدول إلى التخلي عن أعمال التسييس والكيل بمكيالين ووقف التدخل في شؤون البلدان الأخرى بذرائع تتعلق بحقوق الإنسان.

ورداً على تمرير قانون (الحكم الذاتي لهونغ كونغ) من قبل مجلس النواب الأمريكي قال المتحدث إن “الصين تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لإصرار الكونغرس على المضي قدماً في مراجعة القانون السلبي المتعلق بهونغ كونغ” مشدداً على أن الشؤون المتعلقة بهذه المنطقة هي شؤون صينية داخلية بحتة ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها.

وفي تعليقه على قرار مجلس الأمن بخصوص اعتماد هدنة عالمية والسماح بنقل المساعدات الإنسانية لمواجهة انتشار وباء كورونا عبر لي جيان عن ترحيب الجانب الصيني بموافقة المجلس على هذا القرار بالإجماع معتبراً أن “إجازة القرار إنجاز مهم للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وانتصار للتعددية”.