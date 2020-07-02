العراق والسعودية والكويت تسجل المزيد من الوفيات والإصابات بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم تسجيل 110 حالات وفاة و 2148 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه إن مجموع الإصابات منذ تفشي الوباء بلغ 53708 ومجموع الوفيات 2160 بينما بلغ مجموع حالات الشفاء 27912.

وفي الكويت أعلنت السلطات الصحية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 47859 بزيادة 919 حالة والوفيات 359 بزيادة حالة واحدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتجاوز إجمالي الإصابات في السعودية اليوم 197 ألفاً بزيادة 3383 حالة والوفيات 1752 بزيادة 54 حالة أما في قطر فبلغ إجمالي الإصابات 97897 إصابة بزيادة 894 والوفيات 118 بزيادة 3 حالات.

وفي سياق متصل أظهرت إحصاءات هيئة الصحة العامة في السويد اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 70 ألفاً بينما زادت الوفيات بواقع 41 لتصل إلى 5411.

وسجلت السويد 947 إصابة جديدة ليقفز الإجمالي إلى 70639.

وأفضى التوسع في إجراء الاختبارات إلى زيادة الأعداد اليومية للمصابين على مدى الشهر الماضي لتتجاوز المعدلات دولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي لكن الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفيات تراجعت عن الذروة التي وصلت إليها في شهر نيسان الماضي.