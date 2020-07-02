القوات العراقية تلقي القبض على 5 إرهابيين في كركوك والسليمانية

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على خمسة إرهابيين خلال عمليتين في محافظتي كركوك والسليمانية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية قولها في بيان اليوم إنه وبموجب معلومات وجهود استخباراتية تمكنت المفارز الأمنية من اعتقال أربعة إرهابيين من تنظيم داعش في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.

وفي سياق متصل ألقت القوات الأمنية القبض في عملية أخرى على أحد الإرهابيين المطلوبين بعد متابعته من محافظة بغداد إلى محافظة السليمانية.

وكانت القوات الأمنية العراقية اعتقلت أمس إرهابياً بمحافظة نينوى شمال العراق.