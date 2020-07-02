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استشهاد يمنيين اثنين بنيران مرتزقة العدوان السعودي في صعدة

2020-07-01

صنعاء-سانا

استشهد يمنيان وأصيب أربعة آخرون بنيران مرتزقة العدوان السعودي بعد استهداف منازل في محافظة صعدة.

وذكر موقع المسيرة نت أن يمنيين اثنين استشهدا إثر غارات جوية استهدفت منطقة المقاش في محافظة صعدة بينما شن طيران العدوان سلسلة غارات على منطقة النهدين وسعوان والصيانة في العاصمة صنعاء ما أدى إلى استشهاد يمنيين اثنين وإصابة عدد آخر من المواطنين.

واستشهدت طفلة يمنية أمس الأول بنيران مرتزقة العدوان السعودي بعد استهداف منازل فى محافظة الحديدة في جريمة وانتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بالمحافظة.

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تصوير :كناز عثمان

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