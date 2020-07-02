هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكي وتراجع إيرادات النفط

واشنطن-سانا

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت بشكل حاد.

وحسب رويترز هبطت مخزونات الخام 2ر7 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 5ر533 مليون برميل وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 263 ألف برميل الأسبوع الماضي مضيفة “استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 193 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي”.

وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 9ر0 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.