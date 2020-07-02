معلا: أولوياتنا الاهتمام بالبطل الرياضي وتأهيل المنشآت ومعالجة وضع الاستثمارات

دمشق-سانا

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا أن عنوان المرحلة القادمة سيكون العمل الجاد والمخلص لبناء رياضة وطنية متطورة لافتا إلى ضرورة إعادة تأهيل المنشآت الرياضية والاهتمام بالبطل الرياضي.

وقال معلا خلال الاجتماع الأول للمجلس المركزي للاتحاد الرياضي العام للدورة العاشرة الذي عقد في مبنى الاتحاد الرياضي العام اليوم إن عنوان المرحلة القادمة سيكون العمل الجاد والمخلص من خلال مرحلة جديدة وخطة عمل واضحة لا تقصير ولا تهاون فيها للوصول إلى مايطمح إليه الجميع في بناء رياضة وطنية متطورة تعتمد على العمل الجماعي بما يخدم مصلحة الرياضة السورية.

وأضاف معلا أنه لتحقيق التطور المنشود للرياضة السورية سيتم العمل على تصحيح الخلل في بعض العمليات الانتخابية التي جرت في بعض الأندية والفروع وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية والاهتمام بالبطل الرياضي ووضع خطة للاستثمار الرياضي بما يتوافق مع الأسعار الحالية داعيا إلى اعتماد الأسس العلمية في عمل المؤسسات الرياضية ولاسيما في الفروع.

وفيما يتعلق بالاحتراف أوضح رئيس الاتحاد الرياضي العام أنه بحاجة لإعادة النظر به وعدم إلغائه لأنه وصل بشكل خاطئ للرياضة السورية حيث تم تشكيل لجنة ستكون مهمتها دراسة قانون الاحتراف قبل انطلاق الموسم القادم للعبتي كرتي القدم والسلة منوها بدور الإعلام الذي يعد ركنا أساسيا في تطوير الرياضة السورية.

وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب اللجنة الأولمبية السورية برئاسة فراس معلا والدكتور صلاح الخطيب أمينا عاما وناصر السيد أميناً عاماً مساعداً إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي ورؤساء اتحادات ألعاب القدم والسلة والفروسية والملاكمة والتايكواندو وألعاب القوى والريشة الطائرة ورئيسة نادي الثورة وتمت تسمية سميح مدلل عضو اللجنة الأولمبية الدولية رئيساً فخرياً للجنة الأولمبية السورية وكذلك الأمر بالنسبة للواء موفق جمعة عضو المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي.

يشار إلى أن المجلس المركزي يضم في عضويته أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي ورؤساء اتحادات الألعاب الأولمبية ورؤساء الفروع الرياضية في المحافظات إضافة إلى عدد من الأعضاء المنتخبين.