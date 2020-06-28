برلماني بلجيكي يطالب بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

بروكسل-سانا

أكد النائب عن حزب العمال في البرلمان الفيدرالي البلجيكي نبيل بوكيلي أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم اجزاء من الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي مطالبا الاتحاد الأوروبي بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن بوكيلي قوله في تصريح صحفي إن مخطط الضم يؤدي إلى “تفاقم التوترات في جميع أنحاء المنطقة وقطع الطريق نحو حل الدولتين” مشددا على ضرورة اتخاذ موقف لمواجهة الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح بوكيلي أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه.