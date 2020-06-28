اتحاد المهندسين الزراعيين العرب يدين ما يسمى قانون قيصر

دمشق-سانا

أدان اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ما يسمى قانون قيصر الأمريكي الذي يستهدف الشعب السوري مؤكداً أنه مخالف لجميع القوانين والتشريعات الدولية.

وأشار الاتحاد في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن الإجراء الأمريكي يستهدف التقانات والسلع والمواد الأساسية لحياة الشعب السوري الذي هو وحده من سيتحمل تأثير هذا “القانون” الذي يرمي إلى إخضاع سورية للإملاءات الأمريكية ومنع الشركات ورجال الأعمال من المساهمة في إعادة إعمار سورية.

ودعا الاتحاد إلى رفض تطبيق جميع الإجراءات أحادية الجانب التي فرضتها وتفرضها الإدارة الأمريكية على أي دولة عربية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي واتخاذ موقف من الدول التي تنفذها.

ولفت الاتحاد إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة اعتمدت خلال العقود الأربعة الأخيرة سياسة فرض إجراءات أحادية مخالفة لأحكام القانون الدولي على الدول التي تخالف السياسات الأمريكية المعادية لأهداف ومصالح السيادة الوطنية للدول مشيرة إلى أن هذه الإجراءات شملت بآثارها معظم الدول العربية من العراق وليبيا والسودان ولبنان واليمن وفلسطين وغيرها لأسباب واتهامات باطلة.

ورأى الاتحاد أن الأهداف الحقيقية لما يسمى قانون قيصر تعطيل إعادة إعمار سورية وكذلك تعطيل مشروعات إعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم بعد إعمارها وبالتالي استمرار معاناتهم ووقف المساعي التي تقوم بها الدولة لإعادة المناطق الحدودية الشمالية الشرقية وخروج القوات الأجنبية منها بمن فيها الأمريكية والتركية.

ودعا الاتحاد في ختام بيانه الدول العربية لتكون قوة تنهي جميع مظاهر التدخل الأجنبي في شؤونها وتحافظ على مواردها الوطنية من الابتزاز الذي تمارسه الإدارة الأمريكية مؤكداً أنه بالعمل والتعاون والتكامل تتحقق الأهداف والمصالح التي ينشدها جميع العرب.