إصابات كورونا في العالم تتجاوز العشرة ملايين والوفيات الـ 500 ألف

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 500 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي في وقت تخطت فيه الإصابات العشرة ملايين إصابة حسب أحدث حصيلة جمعها موقع وورلد ميتر الأمريكي الذي يديره خبراء ومتخصصون.

وحسب الموقع فانه تم تسجيل 500162 وفاة فيما بلغت الإصابات 10052333 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضاف الموقع: تم الإعلان عن تعافي 5425723 شخصاً على الأقل بينما أحصيت 4083 وفاة جديدة وتسجيل 153786 إصابة إضافية بالفيروس حول العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.