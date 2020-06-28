فنزويلا: خطة الغزو العسكري أعدت في سفارة إسبانيا

كراكاس-سانا

كشفت الحكومة الفنزويلية أن خطة الغزو العسكري للبلاد التي تم إحباطها في شهر أيار الماضي أعدت في سفارة إسبانيا في العاصمة كاراكاس بقيادة المعارض الفنزويلي ليوبولدو لوبيز.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزير الاتصالات والمواصلات الفنزويلي خورخيه رودريغيز قوله في تصريح اليوم إن كل عناصر الخطة التي أفضت إلى الغزو المسلح العسكري تم إعدادها في مقر سفارة إسبانيا لدى كاراكاس مشيراً إلى أن السفير الإسباني كان على علم بخطط لوبيز الذي تتهمه السلطات بالتحريض على مظاهرات عام 2014.

وتساءل رودريغيز حول معرفة إسبانيا بمواصلة لوبيز إجراء مؤتمرات فيديو يسعى عبرها إلى تحقيق هدف وحيد يتمثل في تنفيذ خطته لاغتيال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكانت وزارة الداخلية الفنزويلية أعلنت في الثالث والعشرين من أيار الماضي إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف حكومة البلاد واغتيال أعضاء فيها مشيرة إلى اعتقال مرتزقة كولومبيين حاولوا الوصول إلى ولاية لاغوايرا

الساحلية على متن قوارب سريعة لتنفيذ أعمال إرهابية هدفها الإطاحة بالحكومة.