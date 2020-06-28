حزب البعث في اليمن يدين فرض واشنطن ما يسمى قانون قيصر ضد سورية

صنعاء-سانا

أدانت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن فرض الإدارة الأمريكية ما يسمى “قانون قيصر” ضد الشعب السوري.

وشدد بيان أصدرته القيادة اليوم وتلقى مراسل سانا نسخة منه على أن هذا الإجراء جاء لتغطية فشل واشنطن الذريع في تحقيق أهدافها ضد سورية وثنيها عن مواقفها القومية الثابتة وخاصة حيال القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني كما يشكل محاولة يائسة بغرض تحقيق انتصارات وهمية بعد أن عجزت الآلة العسكرية الحربية والتنظيمات الإرهابية عن تحقيق أي انتصارات ميدانية في الأرض السورية.

ولفت البيان إلى أنه في ظل انتشار فيروس كورونا تطبق واشنطن ما يسمى “قانون قيصر” لفرض المزيد من العقوبات على المؤسسات والشركات التي لها علاقة بالجوانب الاقتصادية والمعيشية للمواطن السوري وكل ما يتعلق بإعادة إعمار بنيته التحتية في سورية بدلا من المساعدة في مكافحة الجائحة.