1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر و3927 في السعودية

القاهرة- الرياض-سانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1168 إصابة جديدة و88 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة إن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 63923 من ضمنهم 17140 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و2708 حالات وفاة وذلك بعد تسجيل 1168 إصابة جديدة و88 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بالفيروس هي القاهرة والجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في السعودية خلال اليوم الأخير بواقع 3927 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 178504.

وتحتل السعودية المركز الخامس عشر في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ 32 من حيث الوفيات بـ 1511 حالة.