ليفربول يقترب من لقب الدوري الإنكليزي بعد فوزه برباعية على بالاس

لندن- سانا

اقترب ليفربول بشكل أكبر من لقب الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم بعد فوزه برباعية على كريستال بالاس في أنفيلد ليصبح على بعد نقطتين فقط من التتويج.

تقدم ترينت ألكسندر أرنولد بهدف لليفربول بعدما نفذ ركلة حرة ببراعة في الدقيقة 23 ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثاني قبل دقيقة واحدة من الاستراحة بعدما تلقى تمريرة من فابينيو ومهد الكرة بصدره ثم سدد بقوة.

وعزز تقدم ليفربول البرازيلي فابينيو الذي سجل الهدف الثالث من تسديدة رائعة قبل أن يمرر صلاح الكرة إلى زميله ساديو ماني الذي أحرز الهدف الرابع.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد ليفربول 86 نقطة من 31 مباراة وبفارق 23 نقطة عن أقرب منافسيه سيتي.

وربما يتوج فريق المدرب يورغن كلوب باللقب في وقت لاحق اليوم إذا أخفق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في الفوز على تشيلسي لكن إذا فاز فريق المدرب بيب غوارديولا في ملعب ستامفورد بريدج فهذا يعني أن ليفربول يمكن أن يضمن التتويج عندما يلعب المباراة المقبلة أمام سيتي حامل اللقب في الثاني من تموز المقبل.