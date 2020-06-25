الشؤون الاجتماعية والعمل تعلن أسماء الدفعة الثانية من مستفيدي بدل التعطل

دمشق- سانا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم القوائم الأسمية للدفعة الثانية من مستفيدي بدل التعطل وبلغ عددهم 18731 مستفيدا وذلك ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة التي تهدف لدعم العمال الذين توقفت أعمالهم نتيجة إجراءات التصدي لفيروس كورونا .

ولفتت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة إلى أنه سيتم إعلام المستفيدين عبر رسائل نصية عن موعد استلام بدل التعطل البالغ قيمته 100 ألف ليرة ويتم تسليمه بشكل شخصي في مديريات المالية بالمحافظات ولا تقبل أي وكالة خاصة أو عامة كما يوقع المستفيد تعهدا شخصيا بأنه غير عامل في القطاع العام أو في قطاع خاص آخر لم يتضرر نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وليس رب عمل.

يشار إلى أنه تم إعلان أسماء الدفعة الأولى المستفيدة من بدل التعطل في الـ 23 من الشهر الماضي ووصل عددهم إلى أكثر من 19 ألف مستفيد وبدأت مديريات المالية في المحافظات في الثاني من الشهر الجاري بتسليم بدل تعطل لنحو خمسة آلاف مستفيد منهم كما أعلنت الوزارة أمس عن أسماء أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد من الدفعة نفسها سيتم البدء بصرف بدل التعطل لهم .