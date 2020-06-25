وورلد ميتر: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 482 ألفاً

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 482 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لمستجدات الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 482457 وفاة فيما بلغت الإصابات 9455459 حالة في 196 بلدا ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

وأضاف الموقع تم الإعلان عن تعافي 5112369 شخصاً على الأقل بينما أحصي 3569 وفاة جديدة وتسجيل 108360 إصابة إضافية بالفيروس حول العالم.

وأشار الموقع إلى أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة هي المكسيك 793 وفاة والولايات المتحدة 678 وتشيلي 226 والبرازيل 180حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بـ كوفيد19 مطلع شباط الماضي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 124151 وفاة من أصل 2452967 إصابة بينما تعافى ما لا يقل عن 1030042 شخصاً وتأتي البرازيل بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضرراً من الوباء بتسجيلها 52951 وفاة من أصل 1157451 إصابة تليها بريطانيا مع 43 ألفا و81 وفاة من أصل 306 آلاف و862 إصابة ثم إيطاليا مع 34 ألفا و644 وفاة من أصل 239 ألفا و410 إصابات وفرنسا مع 29 ألفا و731 وفاة من أصل 197 ألفا و755 إصابة وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياساً بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة ألف شخص تليها بريطانيا 63 وإسبانيا 61 وايطاليا 57 والسويد 52 وفاة.

ولا تعكس الأرقام إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات إذ إن دولا عدة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى.