إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة 38 فلسطينياً بحالات اختناق وحروق.

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال اقتحامها قرية فصايل شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية إضافة إلى إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال مدينة القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم فلسطينيا من مخيم جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا أثناء مروره على حاجز عسكري جنوب مدينة نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 14 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.