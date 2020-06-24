المالكي: مخطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية جريمة حرب

القدس المحتلة-سانا

جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي التأكيد على أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقال المالكي في كلمة له اليوم خلال جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو إن مخطط الضم هو انتهاك للقانون الدولي ويرتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشددا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب المالكي باحترام ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره داعيا إلى عقد مؤتمر دولي وإنشاء آلية متعددة الأطراف للمساعدة على حل القضية الفلسطينية ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين.