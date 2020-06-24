تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الاحتجاجات والمظاهرات في بعض المناطق اللبنانية الليلة للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين احتشدوا على جسر الرينغ وقطعوا الطريق أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا احتجاجاً على سوء الوضع المعيشي كما نفذ محتجون اعتصاما في النبطية قرب السرايا الحكومية وقطعوا الطريق العام قرب السرايا بالعوائق الحديدية قبل أن يعيد الجيش اللبناني فتحها.

وفي صور قطع عدد من المحتجين الطريق المؤدية إلى ساحة أبو ديب منفذين اعتصاماً في الساحة الرئيسية وسط انتشار القوى الأمنية.

وفي طرابلس نفذ المحتجون اعتصاماً في ساحة نور وفي ساحة عبد الحميد كرامي كما قطعوا أوتوستراد طرابلس عكار وأوتوستراد التبانة وفي منطقة البقاع قطع محتجون الطريق الدولية عند مفترق بلدة شانيه بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاسبة الفاسدين.