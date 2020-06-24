أمريكا تفرض عقوبات على خمسة قباطنة سفن إيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات أحادية الجانب على خمس قباطنة سفن إيرانية قاموا بإيصال نفط إلى فنزويلا وذلك في إطار السياسة القمعية التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد إيران.

وزعمت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن القباطنة الخمسة وهم علي ضاني كينارساري ومحسن جوهردي وعلي رضا رهنورد ورضا وزيري وحميد رضا يحيى زاده متهمون بانتهاك الحظر الأمريكي.

وقال ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكية إن الوزارة ستستهدف أي شخص يدعم ما وصفه بمحاولات إيران “التهرب” من عقوبات الولايات المتحدة.

وأرسلت إيران أوائل العام الجاري خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا في تحد للحصار الأمريكي المفروض على هذا البلد ما أثار حنق واشنطن وإطلاقها تهديدات وإرسالها سفناً حربية لاعتراض السفن الإيرانية لترد طهران بالتحذير من أنها سترد على أي اعتداء تتعرض له ناقلاتها النفطية.