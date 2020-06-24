طهران وبكين..اتفاق على تعزيز العلاقات ودعم مبادىء القانون الدولي

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم مع نظيره الصيني وانغ يي العلاقات الثنائية ومستجدات الاتفاق النووي.

وأدان ظريف خلال اللقاء الذي تم عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” تدخل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية في الشؤون الداخلية للصين مؤكدا أن هذا النهج يقوض الاستقرار الدولي.

وأشار ظريف إلى أهمية تطوير العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما فيها التجارية معربا عن أمله في أن يتم التوقيع على وثيقة التعاون الشامل بينهما قريبا.

ونوه ظريف بالأداء الناجح للصين في مكافحة فيروس كورونا مؤكدا أهمية الدعم المتبادل بين الشعبين في هذا المجال.

وانتقد وزيرا خارجية البلدين السياسة الأحادية الأمريكية معربين عن دعمهما التعددية ومبادئ القانون الدولي.

ورحب وزير الخارجية الصيني بمقترحات تنمية وتسهيل العلاقات التجارية مؤكدا دعم الصين للاتفاق النووي ومعارضتها أي محاولة لتغيير مضمون هذا الاتفاق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.