1080نائباً أوروبياً يطالبون بوقف مخططات الاحتلال ضم أراض فلسطينية

لندن-سانا

دعا أكثر من ألف نائب أوروبي من 25 دولة قادتهم اليوم الى التدخل لوقف مخططات كيان الاحتلال الاسرائيلي ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

ووجه أكثر من 1080 نائبا رسالة نشرتها صحف عدة وفق وكالة الصحافة الفرنسية إلى وزراء الخارجية الاوروبيين قالوا فيها: إنهم “يشعرون بقلق عميق من السابقة التي سيخلقها هذا الأمر في العلاقات الدولية” مضيفين “إن هذه الخطوة ستقضي على آفاق عملية السلام وتهدد المعايير الأساسية التي تدير العلاقات الدولية وبينها ميثاق الأمم المتحدة”.

ودعا النواب القادة الأوروبيين إلى “التحرك بشكل حازم” للرد على المخططات الإسرائيلية مضيفين: “إن أوروبا يجب أن تبادر إلى جمع الأطراف الدولية من أجل منع الضم”.

وقوبل إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط لضم أجزاء من الضفة في تموز المقبل برفض واسع من المجتمع الدولي كما قدم سفراء عدد من الدول الأوروبية إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجاً رسمياً لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أكدوا فيه أن المخططات الإسرائيلية تشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة.