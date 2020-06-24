أكثر من 61 ألف أسرة حصلت على مخصصات الدفعة الثانية من مازوت التدفئة في دمشق

دمشق-سانا

بلغ عدد مراكز خدمة البطاقة الذكية التابعة لفرع محروقات محافظة دمشق 14 مركزاً موزعة على أحياء المدينة تقدم خدمتها للمواطنين كتعديل البيانات أو إصدار بطاقات جديدة.

وأوضح مدير فرع دمشق للمحروقات المهندس ابراهيم أسعد في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أنه بعد إعادة افتتاح المراكز سيتمكن المواطن من إنهاء تعديلاته أو إصدار بطاقة خلال فترة محددة عبر تحديد الدور المسبق حسب القدرة الانتاجية لكل مركز ما يساهم في خفض الازدحام مبيناً أنه سيتم تجهيز موقع الكتروني موحد (مركزي) خلال الأيام القادمة يتيح للمواطنين تقديم بياناتهم وتعديلها وحجز موعد لمراجعة مركز الخدمة الكترونياً ما يسهل الاجراءات ويسرع تقديم الخدمات.

وأشار أسعد إلى استعداد الفرع لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية والحرفية من المازوت الصناعي وحسب عمل المنشأة وزيادة انتاجها وتوسع عملها وذلك عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض والتي تضم ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والصحة والكهرباء والنفط والتي تحدد الكميات السنوية لكل منشأة والتي يمكن تعديلها بناء على طلب صاحب المنشأة وفق التغييرات التي تطرأ على العمل.

وبين أسعد أن عملية توزيع مازوت التدفئة مستمرة لغاية الـ15 من شهر آب القادم للمسجلين على الدفعة الثانية وبكمية 200 ليتر لكل أسرة حيث بلغت الكميات الموزعة لغاية تاريخه نحو 4ر12 مليون ليتر استفادت منها أكثر من 61500 أسرة.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية