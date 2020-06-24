تنظيم 42 ضبطاً تموينياً في درعا خلال ثلاثة أيام

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال جولاتها على الأسواق في الأيام الثلاثة الماضية 42 ضبطاً تموينياً بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية المهندس بسام الحافظ في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن التركيز يتم على المخالفات الجسيمة والتي توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير نظامية والامتناع عن البيع في محلين لبيع المجوهرات وعدم الإعلان عن بدل خدمات وعدم وجود بيانات وحيازة مواد مجهولة المصدر ومواد منتهية الصلاحية ونقص وزن في أحد المخابز ونقص كيل وعدم الإعلان عن الأسعار في محطتي محروقات وتقاضي زيادة في بدل خدمات بوسائط النقل.

وقال الحافظ إن المديرية سحبت من السواق خلال الفترة نفسها 5 عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

ونظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال جولاتها على الأسواق منذ بداية الشهر الجاري وحتى الحادي والعشرين منه 142 ضبطا تموينيا بحق الفعاليات التجارية المخالفة.

قاسم المقداد

نشرة سانا الاقتصادية