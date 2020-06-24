أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور يتظاهرون ضد مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي

دير الزور-سانا

خرج أهالي قرية أبو حمام بريف دير الزور الشرقي اليوم بمظاهرات ضد مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي تنديداً بممارساتها ومصادرتها ممتلكاتهم وأرزاقهم.

وقالت مصادر أهلية لمراسل سانا إن احتجاجات شعبية خرجت اليوم في قرية أبو حمام في ناحية هجين التابعة لمنطقة البوكمال بريف المحافظة الشرقي ضد مجموعات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية تطالب بطرد مسلحيها من المنطقة ووضع حد لممارساتها ومصادرتها لأرزاق الأهالي وممتلكاتهم وسرقة النقط وتهريبه.

وتتخذ مجموعات “قسد” مقرات ومستودعات أسلحة على أراضي وأملاك المدنيين في ريف دير الزور حيث وقعت أمس انفجارات في أحد المقرات التابعة لهذه المجموعات المدعومة من قوات الاحتلال الامريكي في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المقر ووقوع أضرار في عدد من الأبنية المجاورة.

ويشهد عدد من مناطق ريفي دير الزور والحسكة مظاهرات من قبل الأهالي احتجاجاً على إمعان مقاتلي “قسد” في التنكيل بالأهالي والتضييق والاعتداء عليهم بالرصاص الحي الذي تسبب باستشهاد وجرح العشرات منهم إضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفية لكثير من أبناء القرى بريف دير الزور وارتهان هذه الميليشيا بالكامل لأوامر قوات الاحتلال الأمريكي.