إصابات كورونا تتجاوز 26ر9 ملايين والوفيات تقارب نصف مليون حول العالم

عواصم-سانا

أظهر إحصاء لوكالة رويترز اليوم أن أكثر من 26ر9 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم فيما بلغ عدد الوفيات 475880.

وحسب الإحصاء تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 121135 وفاة ومليونين و357045 إصابة.

وسجلت الولايات المتحدة نحو 800 وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة حسب جامعة جونز هوبكنز.

كما أظهر الإحصاء أن عدد الأشخاص الذين توفوا في أمريكا اللاتينية جراء مرض كوفيد19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد تجاوز 100 ألف يوم أمس في حين أعلنت المكسيك عن ارتفاع قياسي في معدل الإصابة اليومي.

وسجلت المكسيك 6288 حالة إصابة جديدة فضلا عن 793 وفاة ما يرفع مجمل الإصابات إلى 191410 والوفيات إلى 23377.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 39436 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فضلا عن 1374 وفاة وقالت الوزارة إن إصابات كورونا تجاوزت في مجملها 1ر1 مليون حالة منذ بدء التفشي في حين بلغت الوفيات إجمالا 52645 حالة.

ويزداد انتشار الفيروس في أمريكا الوسطى حيث سجلت غواتيمالا يوم الثلاثاء أكثر من 700 إصابة جديدة للمرة الأولى وذلك إلى جانب 35 وفاة ما يرفع وفياتها إلى 582.

وباتت أمريكا اللاتينية في الأسابيع القليلة الماضية بؤءرة للجائحة مع زيادة حالات الإصابة والوفاة وسط انحسار مدها في أماكن أخرى في العالم.

بدورها أعلنت أستراليا اليوم عن أول وفاة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهر وهي لرجل في الثمانينيات من العمر توفي الليلة الماضية بولاية فيكتوريا.

وفيكتوريا هي ثاني أكبر الولايات الأسترالية سكانا وتسجل زيادة في خانة العشرات في حالات الإصابة لليوم الثامن على التوالي.

ومعدل إصابات كورونا ووفياتها محدود في استراليا إلى الآن إذ سجلت أكثر من 7500 إصابة و103 وفيات وساعدها على ذلك إجراءات الإغلاق الصارمة وقواعد التباعد المكاني.

من جهتها أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم عن تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتفرض السلطات المحلية قيودا على تنقل المواطنين بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من الإصابات المحلية.