الحرارة حول معدلاتها وأجواء سديمية حارة نسبياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا وصحوا بشكل عام بينما يكون سديميا وحارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق ويكون الجو صيفيا عاديا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…