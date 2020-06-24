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أكاديمية تشيكية: سياسات أردوغان هي سبب المشاكل التي تعاني منها تركيا

2020-06-24

براغ-سانا

أكدت الأستاذة الجامعية التشيكية لوتسييه تونغول أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان هي السبب في المشاكل التي تعاني منها تركيا وخصوصا في ظل مساعيه لإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية التي سقطت.

وأشارت تونغول في مقال نشرته اليوم في موقع فوروم 24 الإلكتروني إلى أن الأعمال العدائية التي يقوم بها النظام التركي ضد الدول الأخرى وخصوصا سورية واليونان وليبيا والعراق تضر وبشكل كبير بعلاقات بلاده الخارجية وتثير أسئلة حول عضويته في حلف الناتو والمحادثات التي يجريها مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إليه.

واعتبرت أن هذه الأعمال العدائية ضد الدول الأخرى لن تمنع وقوع أزمات داخلية على مختلف الصعد في تركيا وبالتالي فإن الغضب الشعبي تجاه سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم سيتصاعد.

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