معهد الأمراض المعدية الأمريكي: إنتاج لقاح كورونا بات مسألة وقت

واشنطن-سانا

قال مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فوتشي إن إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد أصبح مسألة وقت.

وأبدى فوتشي أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم وفق وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تفاؤلاً حذراً بشأن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا قائلاً إن اللقاح “سيكون متاحا بحلول نهاية العام”.

ويشغل أنتوني فوتشي المتخصص في علوم الأوبئة والمناعة منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لوزارة الصحة الأمريكية وهو عضو في فريق عمل البيت الأبيض الخاص بمتابعة أزمة فيروس كورونا الذي تحول إلى وباء عالمي.