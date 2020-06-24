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مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حماة

2020-06-24

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مراسل سانا: عدة صواريخ تنطلق من دفاعاتنا الجوية وتسقط عدداً من الأهداف المعادية في ريف حماه

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