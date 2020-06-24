مراسل سانا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف حماة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حشود نيابية وحزبية لبنانية في مقر السفارة السورية في لبنان تضامناً مع سورية في مواجهة ما يسمى قانون قيصر
2020-06-23
الموسوي: ما يسمى (قانون قيصر) يستهدف صمود سورية بعد إفشالها المخططات الأمريكية
2020-06-23
جاليتنا في كندا تندد بـ (قانون قيصر): يتعارض مع القانون الدولي
2020-06-23
تجمع العلماء المسلمين في لبنان: (قانون قيصر) تعبير عن فشل المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة
2020-06-23
حزب مصر العربي الاشتراكي: (قانون قيصر) انتهاك للمواثيق الدولية
2020-06-23
موسكو: واشنطن مولت الميليشيات الانفصالية في شمال شرق سورية من أموال النفط السوري المسروق
2020-06-23
باحث سياسي روسي: (قانون قيصر) موجه ضد الشعب السوري-فيديو
2020-06-23
محليات
خدمات إقامة وتعليم في مراكز استضافة الطلاب القادمين من أماكن وجود الإرهابيين بريف حلب لتقديم امتحاناتهم
2020-06-23
إخماد حرائق عدة بحمص وريفها
2020-06-23
محافظة دمشق ومؤسسة مياه الشرب بدمشق وريفها تنضمان إلى منظومة الدفع الإلكتروني
2020-06-23
الشؤون الاجتماعية والعمل: بدء صرف بدل التعطل لأكثر من 3 آلاف شخص
2020-06-23
تباين آراء طلاب الثانوية المهنية التجارية في درعا حول مستوى أسئلة الرياضيات المالية
2020-06-23
إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تأهيل طريق عام القنيطرة-دمشق
2020-06-23
تواصل امتحانات الثانوية المهنية… والأسئلة راعت المستويات المختلفة للطلاب
2020-06-23
رياضة
باريس سان جيرمان يعلن إصابة 3 من لاعبيه بكورونا
2020-06-23
في مباراتين مؤجلتين من كأس الجمهورية.. المجد والجيش يفوزان على الوثبة وسلمية
2020-06-23
إصابة ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً في التنس بكورونا
2020-06-23
لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة علاء عبد السلام يتأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2021
2020-06-23
يوفنتوس يتغلب على بولونيا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي
2020-06-23
فوز مانشستر سيتي على بيرنلي بالدوري الإنكليزي لكرة القدم
2020-06-23
إشبيلية يتعادل مع فياريال في الدوري الإسباني
2020-06-22
اقتصاد
الهيئة العامة للضرائب والرسوم تحدد تاريخ انتهاء مهل تسديد الضرائب والرسوم بكل أنواعها
2020-06-23
هيئة الصادرات تبدأ تنفيذ برنامجي دعم الإنتاجين الصناعي والزراعي المعدين للتصدير
2020-06-23
الاقتصاد الألماني سينكمش بنسبة 6.5 بالمئة جراء كورونا
2020-06-23
العقاري: تركيب أجهزة لتسليم الرواتب في المكاتب البريدية باللاذقية وحماة وحمص
2020-06-23
توقعات بتراجع التجارة في العالم بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي
2020-06-23
توقعات بخسارة أمريكا نصف صادراتها من الغاز الطبيعي
2020-06-23
مزارعو التبغ في الغاب يطالبون برفع سعر المحصول والجهات المعنية تشكّل لجنة لدراسة التكاليف
2020-06-23
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2020-06-24
2020-06-24
ali
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