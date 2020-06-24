أمسية جمعت بين الشعر والموسيقا والفن التشكيلي بثقافي السويداء

السويداء-سانا

جمعت الأمسية الثقافية التي احتضنها المركز الثقافي العربي بالسويداء اليوم بين الموسيقا ورقة الشعر وجماليات التشكيل حيث نقلت متذوقي الفن على مدى ساعة من الزمن إلى فضاء من نغم البيانو وبوح الكلمات وعبق الألوان.

وبدأ الأمسية الشاعر الدكتور مرهف الممساني بعدد من النصوص الشعرية المحملة بمشاعر وجدانية لامست حنايا الروح والفكر منها “تفاصيل” و”تهرب من الوزن والقافية” و”رسالة من السويداء إلى الشام” وبتناغم لحني مع مقطوعات لعازفة البيانو الشابة صوفيا الندفة وعازف الناي الشاب فراس شيا.

وعلى أنغام البيانو تراقصت ريشة الفنان التشكيلي أيمن رضوان لتأخذ الجمهور إلى عالم الألوان المستوحى من وحي الكلمات وصفاء اللحن مجسداً حالات إنسانية بألوان الزيتي وبأسلوب تعبيري في لوحته “وجوه ملونة”.

وأعرب كل من الفنان التشكيلي أيمن رضوان والشاعر الدكتور مرهف الممساني لمراسلة سانا عن سعادتهما باللقاء وانسجام الكلمة مع التشكيل والموسيقا.

فيما عبر العديد من الحضور عن جمالية الأمسية التي حلقت بهم في رحاب الجمال والإبداع والمتعة.

خزامى القنطار