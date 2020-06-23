إنهاء المرحلة الأولى من مشروع تأهيل طريق عام القنيطرة-دمشق

القنيطرة-سانا

أنهت الورشات الفنية التابعة للشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الجنوبية أعمال المرحلة الأولى من مشروع تأهيل وصيانة طريق عام دمشق-القنيطرة القديم وتضمنت تنفيذ قميص إسفلتي جديد على المسرب اليميني للطريق بطول 4 كم وعرض8 أمتار.

وأشار مدير الشركة المهندس عفيف الزعبي في تصريح لـ سانا إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 207 ملايين ليرة وتتضمن أعماله بشكل عام قشط الزفت القديم وفرش طبقة من الاسفلت على مساري اوتستراد دمشق-القنيطرة من المدخل الشرقي لبلدة خان أرنبة وصولا إلى مدينة البعث بطول 4 كم في كل مسرب وتأهيل الأرصفة على جانبي الطريق وفي المنصف.

ولفت الزعبي إلى أن المرحلة الثانية للمشروع تتضمن عند المباشرة بها مواصلة عمليات التزفيت في المسرب الثاني للطريق.