ماكرون: تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تشكل تهديداً للمنطقة

باريس-سانا

ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمخططات النظام التركي ضد ليبيا واصفاً إياها بأنها “لعبة خطيرة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله إثر لقائه نظيره التونسي قيس سعيد في باريس: “أرى اليوم أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين” مضيفاً إنها “تشكل تهديداً مباشراً للمنطقة وأوروبا”.

وفي سياق متصل قال ماكرون إن الحادث العسكري البحري الأخير بين فرنسا وتركيا في البحر المتوسط والذي يحقق حلف شمال الأطلسي بشأنه يشكل “أحد أبرز الإثباتات على الموت السريري” للحلف معتبراً أن الوضع “لا يمكن تحمله”.

والخميس الماضي فتح حلف شمال الأطلسي تحقيقاً بعد بضعة أيام من إدانة فرنسا السلوك “العدواني للغاية” للنظام التركي العضو أيضاً في حلف الأطلسي إزاء فرقاطة فرنسية من عداد عملية “إيريني” الأوروبية في المتوسط خلال محاولتها تفتيش سفينة شحن يشتبه في نقلها أسلحة إلى ليبيا.