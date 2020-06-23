الرئاسة الفلسطينية تجدد التأكيد على رفض مخططات الاحتلال ضم أراض من الضفة

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية التأكيد على أن مخططات الاحتلال ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية لن تمر وسيكون مصيرها الفشل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في تصريح أوردته وكالة وفا: “نقول بكل ثقة وجدارة إن المعركة مستمرة وقاسية وطويلة لكننا نخطو خطوات مهمة لإفشال كل المخططات سواء المتعلقة بالضم أو غيرها من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي”.

وشدد أبو ردينة على أن اي عملية تسوية للقضية الفلسطينية يجب أن تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.