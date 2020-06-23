العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء والمياه اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية اليوم خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته الليلة أن طائرتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا ونفذتا طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وصولاً إلى الساحل ومناطق مرجعيون والنبطية ثم غادرتا باتجاه الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى أن زورقاً حربياً إسرائيليا معاديا خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة مضيفا أنه تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.