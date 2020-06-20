مقتل جندي للنظام التركي في شمال العراق

أنقرة-سانا

أقرت وزارة الدفاع في النظام التركي بمقتل أحد جنودها في شمال العراق.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها في بيان إن الجندي توفي بعد اصابته في اشتباكات دون تقديم تفاصيل عن مكانها.

وكانت وزارة الخارجية العراقية استدعت مجدداً أمس سفير النظام التركي لدى العراق فاتح يلدز وسلمته مذكرة شديدة اللهجة احتجاجاً على استمرار العدوان التركي على الأراضي العراقية.

يشار إلى أن قوات النظام التركي أقدمت مراراً على انتهاك حرمة الأراضي العراقية وتمركزت أواخر عام 2015 في منطقة بعشيقة القريبة من مدينة الموصل شمال العراق وهو ما أكدت الحكومة العراقية بأنه يشكل عدواناً وانتهاكاً لسيادة العراق وخرقاً لقواعد القانون الدولي وطالبت بانسحاب القوات التركية.