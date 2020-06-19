سوق الرابية الشعبي في طرطوس

الجمعة / 19 / 06 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
وفد تجمع اللجان والروابط الشعبية في لبنان يجدد رفض الإجراءات الأمريكية القسرية ضد سورية
2020-06-19
المؤتمر القومي العربي يرفض الإجراءات الأمريكية ضد الشعب السوري
2020-06-19
الخارجية الروسية تدين جرائم التنظيمات الإرهابية في إدلب ومنعها الطلاب من تقديم امتحاناتهم
2020-06-19
اللجنة الشعبية المصرية للتضامن مع الشعب السوري: (قانون قيصر) جريمة ضد الإنسانية
2020-06-19
قيادات شبابية من أمريكا اللاتينية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2020-06-19
محلل سياسي روسي: (قانون قيصر) يستهدف معيشة الشعب السوري
2020-06-19
لبنانيون: الإجراءات القسرية ضد سورية تخالف القوانين الدولية
2020-06-19
محليات
إخماد عدد من الحرائق بمدينة حمص وريفها
2020-06-19
الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئياً
2020-06-19
الإرهابيون يواصلون منع طلاب إدلب من الخروج لتقديم امتحاناتهم في حماة ويعتدون على سائقي الحافلات- فيديو
2020-06-19
الأوقاف: تعليق الصلوات بمساجد جديدة الفضل وجديدة عرطوز البلد على خلفية اكتشاف إصابات بكورونا في المنطقة
2020-06-19
اللاذقية.. افتتاح سوق للبيع المباشر للسورية للتجارة وإعادة وحدة التبريد والتخزين للعمل
2020-06-19
إغلاق مخبز سياحي في بيت سحم وتنظيم ضبوط مخالفة لمحلات في أسواق دمشق
2020-06-19
اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في الحسكة
2020-06-19
رياضة
ساوثامبتون يفوز على نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي
2020-06-19
المنتخب العراقي يبعد لاعبين من صفوفه لعدم التزامهما بقيود الوقاية من كورونا
2020-06-19
برشلونة يكسب دعوى قضائية أمام لاعبه السابق نيمار
2020-06-19
“اليوغا للتناغم والسلام”.. فعالية للسفارة الهندية بدمشق في اليوم العالمي لليوغا
2020-06-19
إلغاء دورة طوكيو لكرة المضرب
2020-06-18
ريال سوسيداد يخسر أمام ألافيس في ضربة لآمال العودة لدوري الأبطال
2020-06-18
تشرين يفوز على الشرطة ويواصل تصدره للدوري الممتاز لكرة القدم
2020-06-18
اقتصاد
هبوط أسعار النفط
2020-06-19
ارتفاع أسعار الذهب
2020-06-19
تراجع إنتاج المشمش نتيجة الظروف الجوية في حمص والمزارعون يطالبون بالتعويض
2020-06-19
مع بدء موسم قطافه… أكثر من 100 ألف شجرة كرز في السويداء وتقديرات جيدة للإنتاج
2020-06-19
انتهاء عمليات حصاد 5160 دونماً مزروعة بالعدس في السويداء للموسم الحالي
2020-06-19
تسهيل عملية حصاد وتسليم القمح في الحقول الإكثارية
2020-06-19
ضبط مطحنة خاصة في حماة تتعامل بالقمح المحلي الممنوع الاتجار به
2020-06-19
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
إخماد عدد من الحرائق بمدينة حمص وريفها
الخارجية الروسية تدين جرائم التنظيمات الإرهابية في إدلب ومنعها الطلاب من تقديم امتحاناتهم
الإرهابيون يواصلون منع طلاب إدلب من الخروج لتقديم امتحاناتهم في حماة ويعتدون على سائقي الحافلات- فيديو
الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف على قرى بريف حلب الشمالي
قيادات شبابية من أمريكا اللاتينية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
الأوقاف: تعليق الصلوات بمساجد جديدة الفضل وجديدة عرطوز البلد على خلفية اكتشاف إصابات بكورونا في المنطقة
اتخاذ الاستعدادات اللازمة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية في الحسكة
دير الزور.. ضبط شاحنة تحمل 25 طناً من مادة رب البندورة غير صالحة للاستهلاك البشري
في اليوم الثاني لجولته في اللاذقية.. الوفد الوزاري يطلع على عدد من المشروعات الحيوية ويبحث سبل الإسراع بتنفيذها
سوق الرابية الشعبي في طرطوس
2020-06-19
تصوير: رياض علي
سوق الرابية
2020-06-19
ali
سابق
ساوثامبتون يفوز على نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي
التالي
79 وفاة و1774 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved