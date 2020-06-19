فوج إطفاء اللاذقية ينقذ ثلاثة أطفال ويخمد حريقاً شب في منزلهم

اللاذقية-سانا

أنقذ فوج إطفاء اللاذقية ثلاثة أطفال محاصرين بالنيران والدخان داخل منزلهم في حي الفاروس بعد أن شبت النيران ضمن غرفة نوم منزلهم لتقتصر الأضرار على الماديات.

قائد فوج الإطفاء الرائد مهند جعفر ذكر لسانا أن زمرة الإطفاء تحركت فور إعلامها بالحريق حيث عملت مع وصولها على خلع باب المنزل والبحث عن الأطفال وإخراجهم وإخماد النيران التي كانت تشتعل ضمن غرفة النوم لافتاً إلى أن النيران أتت على محتويات الغرفة.

وفي السياق نفسه أنقذت زمرة الإنقاذ والغطاسين في الفوج اليوم شابين من الغرق في مياه البحر أمام شاطئ الكورنيش الجنوبي حيث لفت جعفر إلى أن الفوج تلقى بلاغاً باستعصاء شابين في مياه البحر وعدم قدرتهما على الخروج من الماء بسبب قوة الأمواج والخوف من الاصطدام بالصخور مبيناً أن الشابين تمكنا من الخروج من الماء مع وصول الغطاسين وهما بحالة تعب شديد داعياً إلى عدم السباحة في الشواطئ الصخرية في حال كانت الرياح شديدة كما هي عليه اليوم.