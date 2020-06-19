مبادرة “ارفعوا أيديكم عن سورية”: ندعو شعوب وحكومات العالم إلى اتخاذ موقف فعال ضد ما يسمى قانون قيصر

فيينا-سانا

أدانت مبادرة “ارفعوا أيديكم عن سورية والتحالف من أجل مناهضة الحروب الامبريالية” الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب والحصار الإجرامي الجائر بحق الشعب السوري.

وقالت المبادرة في بيان تلقى مراسل سانا في فيينا نسخة منه “إن تشديد الحصار على سورية من خلال تنفيذ ما يسمى قانون قيصر الذي بني على كذبة وبروباغندا إعلامية ومعاقبة الدول من خلال إملاءات الولايات المتحدة يتناقض مع سيادة القانون الدولي وكذلك قوانين الأمم المتحدة” مستنكرة الحرب العدوانية المفروضة على سورية من قبل الولايات المتحدة ودول حلف الناتو و”إسرائيل” والعصابات المتحالفة معها.

وطالب البيان بوقف فوري لجميع أشكال الحصار المفروض على سورية وجميع البلدان الأخرى مؤكداً أن “الولايات المتحدة لا تتصرف كدولة متحضرة بل كما تأسست على العنف والإرهاب ضد كل من يقف في وجهها”.

ودعا البيان شعوب وحكومات العالم إلى اتخاذ موقف فعال ضد ما يسمى “قانون قيصر” الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي ووقف دعم العصابات الإرهابية في كل مكان.